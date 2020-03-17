إصابة رئيس الاتحاد الياباني لكرة القدم بفيروس كورونا

أكدت تقارير يابانية، اليوم، الثلاثاء، عن إصابة كوزو تاشيما رئيس الاتحاد الياباني لكرة القدم بفيروس كورونا.
وقالت وكالة "كيودو" اليابانية، أن نتيجة اختبار فيروسكورونا لـ كوزو تاشيما جاءت إيجابية.
ويشغل كوزو تاشيما أيضًا، منصب رئيس اللجنة الأوليمبية اليابانية.
من المقرر أن تسضيف اليابان أوليمبياد طوكيو 2020 في الفترة من 24 يوليو المقبل حتى 9 أغسطس.
كانت اليابان قد سجلت أكثر من 4001 حالة إصابة، و 28 حالة وفاة ناجمة عن الفيروس التاجي.
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