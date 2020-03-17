إصابة لاعب هيرتا برلين بفيروس كورونا

أعلن نادي هيرتا برلين الألماني اليوم الثلاثاء عن إصابة أحد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بفيروس كورونا المستجد. وكتب نادي هيرتا برلين عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "للأسف أصيب أحد لاعبينا بفيروس كورونا". حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "للأسف أصيب أحد لاعبينا بفيروس كورونا". وتابع النادي "سيخضع جميع اللاعبين والمدربين وموظفي النادي لفترة العزل الموصى بها لمدة 14 يومًا". وكان الاتحاد الألماني أعلن الجمعة الماضي، إيقاف مسابقة الدوري الألماني حتى 2 إبريل المقبل، بسبب تفشي فيروس كورونا.

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