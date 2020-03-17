اليوم .. الذكرى 30 لرحيل "شيخ المعلقين" محمد لطيف

تحل اليوم الثلاثاء الذكرى 30 لوفاة الراحل محمد لطيف “شيخ المعلقين العرب” ونجم نادي الزمالك الأسبق .

وولد لطيف في 23 أكتوبر لعام 1909 ولعب ضمن صفوف نادي الزمالك كما انضم لمنتخب مصر عام 1932 وكان بين صفوف المنتخب المصري الذي شارك

لأول مرة ببطولة كأس العالم عام 1934 بإيطاليا. ويعد لطيف أول من خاض تجربة الاحتراف وبالتحديد في فريق رينجرز الإسكتلندي، أثناء دراسته التربية الرياضية منتصف الثلاثينيات.

وأعلن اعتزال الكرة عام 1945 وكانت

آخر مبارياته مع منتخب الجيش المصري أمام فريق ألوندرز، ثم عمل في مجال التحكيم حتى حصل على الشارة الدولية وأدار العديد من المباريات الدولية، ثم عمل مدرباً مساعداً لمستر كين المدير الفني لمنتخب مصر عام 1948، وهو العام الذي شهد اتجاهه لمجال التعليق وأثبت نجاحا باهرا حتى توفي في 17 مارس عام 1990.