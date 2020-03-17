إصابة نائب رئيس اللجنة الأولمبية اليابانية بفيروس كورونا

جاءت نتيجة اختبار فيروس كورونا “لكوزو تاشيما”، نائب رئيس اللجنة الأولمبية اليابانية، إيجابية اليوم الثلاثاء 17 مارس، رغم تأكيد كبار المسؤولين على إقامة دورة الألعاب في موعدها وبحضور المشجعين.

وقال تاشيما البالغ عمره 62 عاما، والذي يشغل منصب رئيس الاتحاد الياباني لكرة القدم أيضا، إنه سافر إلى بريطانيا وهولندا والولايات المتحدة من قرب نهاية فبراير، وحتى بداية مارس وتأكد إصابته بالفيروس اليوم الثلاثاء.

وكان شينزو آبي رئيس الوزراء الياباني قال اليوم إنه يحظى بدعم زعماء دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى لإقامة أولمبياد “كاملة” لكنه تفادى الرد على أسئلة بخصوص اقتراح البعض التأجيل.

وقال تاشيما في رسالة للاتحاد الياباني “لدي حمى بسيطة وبعد أن خضعت لفحوص يبدو وكأني أعاني من أعراض التهاب رئوي لكني بخير”، كما أكد أنه سيواصل الخضوع للعلاج في بلاده.

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وأكدت “سيكو هاشيموتو” وزيرة أولمبياد طوكيو أن الألعاب ستقام في موعدها وبحضور المشجعين بينما قال المنظمون إن مسيرة الشعلة الأولمبية ستنطلق من فوكوشيما في 26 مارس دون جماهير.

وألغيت أو تقلصت باقي مراسم مسيرة الشعلة الأولمبية.

وأعلن الاتحاد الياباني أنه سيقوم بتطهير مقره وسيجري تحقيقا للتعرف على الأشخاص الذين التقوا تاشيما في الفترة الماضية.