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وأشارت مصادر “كادينا سير” الإسبانية، إلى أن مسابقة دوري الأبطال، سوف تعود للاستكمال، بداية من الدور ربع النهائي، عن طريق مباراة واحدة، ثم دورة مجمعة في اسطنبول، وستلعب المباراة النهائية يوم 27 يونيو القادم.
وقرّر “يويفا” تعليق بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والذي ضرب القارة العجوز في الأيام الأخيرة، وأدى إلى وفاة الآلاف.
وأدى تأجيل كأس أمم أوروبا من 2020 إلى صيف 2021، لإتاحة وقت في تقويم العام الجاري، عن طريق استكمال البطولات المحلية والقارية للأندية في الصيف، وتقليص فترة راحة اللاعبين، بسبب عدم وجود أي متسع آخر من الوقت لإقامة المسابقات التي توقفت.
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أزمة في الدوري الإنجليزي
من المعروف أن الدوري الإنجليزي يعتبر من أوائل المسابقات التي ينطلق موسمها الجديد، حيث حدّد الاتحاد الإنجليزي أول أسبوع من شهر أغسطس، موعدًا لضربة بداية موسم 2020-21.
وفي حالة تمديد الموسم الحالي لمدة شهر ونصف كما هو منتظر، ستكون من بالغ الصعوبة الحفاظ على الموعد ذاته، مع منح الفرق وقت كافي لإقامة معسكرات تحضيرية، والسماح للاعبين بالخروج في أجازات صيفية.
وأوضحت وسائل الإعلام البريطانية، أن رابطة الدوري الإنجليزي، سوف تناقش نتائج اجتماعات الاتحاد الأوروبي، وستحدد وفقها قراراتها “الجديدة” بخصوص استكمال الموسم الحالي، وموعد انطلاقة الموسم الجديد.
كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد الأوروبي يحدد موعدًا “جديدًا” لنهائي دوري أبطال أوروبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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