رياضة | الزمالك يحسم موقفه من ضم لابا كودجو في الصيف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يحسم موقفه من ضم لابا كودجو في الصيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسمت إدراة الزمالك موقف الأبيض من التعاقد مع المهاجم التوجولي لابا كودجو نجم هجوم فريق العين الإماراتي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.

تعاقد الزمالك مع لابا كودجو

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وتحدثت تقارير صحفية مساء اليوم الثلاثاء عن تراجع إدارة الزمالك عن فكرة ضم الاعب التوجولي لابا كودجو مهاجم العين الإماراتي في الصيف، بسبب القيمة المالية العالية للنجم الدولي حيث أن خزينة النادى مبلغا كبيرا، لا يتناسب مع ظروف القلعة البيضاء.

الزمالك يسعى لضم مهاجم قوي

ويبحث نادى الزمالك عن التعاقد مع مهاجم أجنبي قوى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد، فى ظل وجود تحفظات من جانب المدرب الفرنسى باتريس كارتيرون، على مستوى الثنائى عمر السعيد وكاسونجو كابونجو مهاجما الفريق الأبيض.