رياضة | تعرف على جميع الرياضيين المصابين بفيروس كورونا ‏

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على جميع الرياضيين المصابين بفيروس كورونا ‏ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حالة من الهلع والفزع تسيطر على الوسط الرياضي العالمي مع استمرار إنتشار فيروس كورونا المستجد COVID – 19 في العديد من الدول خلال الفترة الحالية، وارتفاع عدد المصابين بالفيروس المميت بين الرياضيين ونجوم كرة القدم، وفشل كافة المحاولات للسيطرة على الفيروس حتي الآن.

وأصاب فيروس كورونا المستجد العديد من نجوم الرياضة وكرة القدم علي مدار الأيام الماضية، مما تسبب في اتخاذ معظم الدول قرارات بتجميد الأنشطة الرياضية أبرزها انجلترا، ألمانيا،إيطاليا، وكذلك دول الوطن العربي في مقدمتها مصر والسعودية، كما تم تأجيل عدد من البطولات الكبري منها يورو 2020 وكوبا أمريكا وأمم إفريقيا للمحليين.

- كورونا يجتاح إيطاليا..وسامبدوريا أكثر المتضررين:

يُعد الدوري الإيطالي من أكثر الدوريات العالمية التي شهدت إصابات بفيروس كورونا بين اللاعبين وأعضاء الأجهزة الفنية للأندية الإيطالية، حيث تعرض 7 لاعبين من سامبدوريا للإصابة بالفيروس هم: (مانولو جابياديني – عمر كولي – ألبين إكدال – أنطونيو لاجومينا – مارتن تورسبي – فابيو ديبولي – بيريشينسكي).

وأصاب الفيروس المستجد ايضًا نجم يوفنتوس الإيطالي دانييلي روجاني، كما أصيب ثلاثي فريق فيورنتينا باتريك كوتروني وجيرمان بيزيلا و دوسان فلاهوفيتش، بالإضافة للمعالج الطبيعي بالنادي ستيفانو دانييلي، ولم ينجو أليساندرو فافالي لاعب ريجيانا من الوباء العالمي الذي يطارد سكان العالم.

- فالنسيا ضحية "كورونا" الكبري في إسبانيا:

أما في إسبانيا البداية جاءت بإصابة اثنين من أعضاء الجهاز الفني لفريق ديبوتيفو ألافيس، بالإضافة لإصابة لاعب ريال مدريد لكرة السلة تري ثومبكينس، قبل أن يعلن نادي فالنسيا إصابة مدافعه إيزيكيل جاراي بالفيروس القاتل، بعدها أعلن النادي الإسباني إصابة 35% من لاعبيه بالوباء، والصدمة الكبري كانت بوفاة فرانشيسكو جارسيا مدرب ناشئي فريق أتليتكو بورتادا الإسباني متأثرًا بإصابته بالفيروس.

- مدرب أرسنال أبرز المصابين في إنجلترا:

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شهد الدوري الإنجليزي بعض الإصابات بفيروس كورونا أبرزهم، ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال، وكالوم هودسون أودوي لاعب فريق تشيلسي، وثلاثي ليستر سيتي والذي لم يفصح النادي عن هويتهم، بالإضافة للإشتباه في إصابة 5 أشخاص من فريق بورنموث بينهم أرتور بوروك حارس مرمي الفريق.

- إصابات محدودة في ألمانيا وفرنسا:

الدوري الألماني شهد عدد من الإصابات المحدودة بفيروس كورونا مقارنة بباقي الدوريات العالمية، حيث أعلن نادي بادربورن إصابة لاعبه لوكا كيليان، بالإضافة لثنائي فريق هانوفر، تيمو هوبرز، وجانيس هورن، كما أعلن نادي هيرتا برلين إصابة أحد لاعبيه دون الإفصاح عن إسمه.

وكذلك بالنسبة لفرنسا، والتي شهدت إصابتين بين لاعبي كرة القدم هي لثنائي نادي تروا الفرنسي، ولم يعلن عن هويتهما.

- فيروس كورونا يسيطر على الرياضة العالمية:

لم تتوقف إصابات الرياضيين بفيروس كورونا عند هذا الحد، وأعلن جورجي خيسوس مدرب فلامنجو البرازيلي اصابته بالفيروس، وكذلك نجم منتخب الدنمارك السابق توماس كالينبرج، وثنائي فريق يوتا جاز لكرة السلة رودي جوبير ودونوفان ميتشل، بالإضافة للاعبة كرة الصالات الإيرانية إلهام شيخي والذي توفيت نتيجة إصابتها بالفيروس.

وأصاب الفيروس المستجد ايضًا عددًا من المسئولين الرياضيين أبرزهم، إيفانجيلوس ماريناكيس مالك ناديي نوتنجهام فورست وأولمبياكوس، وماوريسيو جوميز دي ماتوس نائب رئيس نادي فلامنجو بالإضافة لمسئول التسويق بالنادي، ومارتين أورتيجا المدير الرياضي لنادي ليجانيس الإسباني.

كما أصاب فيروس كورونا، سلافيسا كوكيزا رئيس الإتحاد الصربي لكرة القدم، والياباني كوزو تاشيما رئيس الإتحاد الياباني ورئيس اللجنة الأولمبية اليابانية آخر ضحايا الفيروس المستجد بين المسئولين الرياضيين.