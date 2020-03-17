رياضة | بسبب فيروس كورونا.. برشلونة يخشى فشل صفقة نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بسبب فيروس كورونا.. برشلونة يخشى فشل صفقة نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب مسئولو فريق برشلونة الإسباني في التعاقد مع اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت تقارير إسبانية حسب (ESPN)، إن فريق برشلونة يخشى أن يؤثر فيروس كورونا على استثماراته هذا الصيف بعد الخسائر المالية الكبيرة في الفترة الأخيرة.

ويتوقع النادي الكتالوني أن يخسر مبلغًا كبيرًا من المال، وهذا سيحدد المبلغ الذي يمكنه إنفاقه في الميركاتو الصيفي على الصفقات الجديدة.

ونشبت حالة من القلق داخل جدران الفريق، وذلك بسبب أن برشلونة كان يريد الدخول للتعاقد مع أكثر من صفقة ضخمة مثل (لاوتارو مارتينيز - نيمار دا سيلفا).