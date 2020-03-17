رياضة | برشلونة يصدم لاعبي الفريق بسبب توقف النشاط الرياضي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يصدم لاعبي الفريق بسبب توقف النشاط الرياضي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تدرس إدارة فريق برشلونة الإسباني إصدار قرارا ناريا خلال الساعات المقبلة بعد توقف النشاط الرياضي لدى الفريق خلال الفترة الماضية بعد انتشار فيروس كورونا.

ووفقا لتقارير إسبانية حسب صحيفة الموندو ديبورتيفو، إن نادي برشلونة يخطط لتقليل أجور اللاعبين بعد تأثر ميزانية الفريق بسبب هذا الفيروس والخسائر التي تعرض لها الفريق.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية إلى أن بحسب صٌحف العاصمة فإن ريال مدريد سيُحافظ على أجور لاعبيه ثابتة ولن يقللها.

‏ومازال البارسا يتعرض للخسائر المالية، حيث أمضى 15 يومًا بدون فتح متحف نادي برشلونة ويعني ذلك خسارة 2500 زائر يومياً و مليون يورو بأسعار التذاكر.

