رياضة | كروس يعلق على انتشار فيروس كورونا ورأيه في تأجيل اليورو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كروس يعلق على انتشار فيروس كورونا ورأيه في تأجيل اليورو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق اللاعب الألماني توني كروس لاعب خط وسط فريق ريال مدريد الإسباني على انتشار فيروس كورونا في الفترة الأخيرة وتأجيل معظم الأحداث الرياضية بسبب هذا الفيروس.

وقال كروس في تصريحات صحفية : "انا وعائلتي بخير، ولا أشعر بالملل ولا يمكنك ان تشعر بذلك مع ثلاثة أطفال، وبفضلهم أتناول المكرونة كل يوم".

وأضاف : "الشيء الرئيسي هو أننا جميعًا بخير، وهنا في المنزل أقوم أيضًا بالاعتناء بشعري والاهتمام به لكنني أقوم بذلك فقط من أجل زوجتي".

وتابع عن تأجيل اليورو : "الشيء المهم هو متى سيتم طرد هذا العدو غير المرئي وأن كل شيء يعود إلى طبيعته".