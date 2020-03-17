رياضة | الموعد النهائي لعودة أجانب الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الموعد النهائي لعودة أجانب الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم مسئولو نادي الزمالك موقفهم بشأن اللاعبين الأجانب داخل الفريق وعودتهم في غضون الساعات المقبلة بعد قرار تعليق الطيران المصري.



وقرر مسئولو الزمالك بقاء الثلاثي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم وفرجاني ساسي في بلادهم بسبب غموض موقف عودة بطولة الدوري حتى الآن.



وتشهد بطولة الدوري توقف في الوقت الحالي بعد قرار تعليق النشاط الرياضي في مصر وعدم تحديد الموعد النهائي لعودة المباريات حتى الآن.



ولم يحدد الاتحاد المصري لكرة القدم الموعد النهائي لعودة النشاط الرياضي حتى الآن وغموض موقف بطولة دوري أبطال افريقيا.