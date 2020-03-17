رياضة | رد فعل قوي من رمضان صبحي بعد عقوبة الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رد فعل قوي من رمضان صبحي بعد عقوبة الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض رمضان صبحي نجم الفريق الأول بالنادي الأهلي توقيع عقوبة مادية ضده بعد المشادة الاخيرة مع بادجي مهاجم الفريق في تدريبات الأمس

وكان الاهلي قد فرض عقوبة مالية ضخمة على الثنائي رمضان صبحي وبادجي بسبب المشادة التي شهدتها تدريبات الفريق آثر تدخل قوي من المهاجم السنغالي على رمضان في كرة مشتركة.

وطالب رمضان صبحي الجهاز الفني للاهلي بعد فرض عقوبة مالية ضده وطالب باعتبار المشادة نرفزة ملعب.

ويري رمضان صبحي بأن ما حدث مع بادجي في التدريبات كان أمراً طبيعياً وكان الحديث في البداية ودي ولكنه تطور بعدما رفض بادجى الاستماع لنصائحه وقيامه بالرد بشكل غير لائق