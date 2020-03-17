رياضة | قرار صادم في انتظار مهاجم الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرار صادم في انتظار مهاجم الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يواجه الكونغولي كابونجو كاسونجو مهاجم فريق الزمالك شبح الرحيل عن القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة بسبب البحث عن مهاجم أجنبي سوبر.
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ويضم الزمالك بين صفوفه في الوقت الحالي كل من كاسونجو ومصطفى محمد إلى جانب عمر السعيد.
وعاد كاسونجو إلى الزمالك في يناير الماضي من صفوف الوداد المغربي بعد فسخ عقده مع الأخير.
ولم يشارك اللاعب إلا في دقائق معدودة مع الزمالك منذ عودته إلى الفريق وسط الاعتماد على مصطفى محمد بشكل أساسي.
ويرغب مسئولو الزمالك في التعاقد مع مهاجم أجنبي جديد ليحل محل كاسونجو في الموسم المقبل لتدعيم الصفوف.
ولم يتم تحديد موعد عودة النشاط الرياضي حتى الآن بعد تعليقه بشكل مؤقت بسبب الكورونا.