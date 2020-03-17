رياضة | سموحة يتخذ إجراءات جديدة لمواجهة فيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سموحة يتخذ إجراءات جديدة لمواجهة فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة تخفيض عدد ساعات العمل داخل النادي للعاملين إلى 5 ساعات، كما تم تقليص العمالة إلى النصف بناءا على قرار رئيس مجلس الوزراء كإجراء احترازي للتصدي لفيروس كورونا.

وغرد عامر عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"سموحة يعلن تخفيض ساعات العمل للعاملين لتصبح خمس ساعات يوميا بدلا من ثمانية ساعات".

وأضاف :"ويغلق ابوابة التاسعة مساءا وتخفيض عدد العاملين داخل النادي الي النصف".