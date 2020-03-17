رياضة | الموقف النهائي لإمام عاشور مع المنتخب الأوليمبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الموقف النهائي لإمام عاشور مع المنتخب الأوليمبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقلصت فرص إمام عاشور لاعب فريق الزمالك في الانضمام للمنتخب الأوليمبي خلال الفترة المقبلة بسبب تعليق النشاط الرياضي في مصر.

وعوقب اللاعب من جانب لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم بالإيقاف لنهاية الموسم بسبب ما حدث في مباراة السوبر المصري.



وخرج شوقي غريب بتصريحات صحفية خلال الأيام الماضية يؤكد من خلالها أن عاشور لن يتواجد ضمن صفوف المنتخب الأولمبي طوال فترة إيقافه، مشيرًا إلى أن عدم التزام اللاعب يعتبر سبب أساسي في استبعاده ثم يأتي قرار إيقافه لنهاية الموسم.



ووضع اللاعب آمالًا على تخفيف العقوبة عليه من جانب لجنة الانضباط وعودته للمشاركة في بطولة الدوري وإثبات نفسه لكن الأمر بات صعب بعد تعليق النشاط الرياضي.