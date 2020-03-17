رياضة | بأوامر كلوب.. ليفربول يقترب من تجديد عقد نجم الفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بأوامر كلوب.. ليفربول يقترب من تجديد عقد نجم الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية اليوم الثلاثاء اقتراب نادي ليفربول الإنجليزي من تجديد عقد نجمه الدولي الهولندي جيجي فينالدوم بأمر من المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق.

وقال جيمس بيرس الصحفي الإنجليزي المقرب من نادي ليفربول الإنجليزي ان المحادثات مع اللاعب الدولي الهولندي جيني واينالدوم وممثليه بخصوص تجديد عقده مع نادي ليفربول مستمرة وجميع الأطراف المعنية تشعر بالراحة أثناء المفاوضات".

وأضاف الصحفي الإنجليزي:" المدير الفني الألماني يورجن كلوب حريص على الإبقاء على اللاعب الدولي الهولندي فينالدوم لفترة طويلة بعد تألقه اللافت مع النادي الإنجليزي خلال الفترة الماضية وقد يتوصل الجميع إلى اتفاق خلال الأشهر القليلة القادمة".

ويعد اللاعب الدولي الهولندي فينالدوم من العناصر الأساسية لنادي ليفربول وكان له دور كبير في تحقيق الفريق الثلاثية القارية دوري أبطال أوروبا و الدوري الاوربي بالإضافة إلي بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت بالعاصمة القطرية الدوحة وفاز بيها نادي ليفربول الإنجليزي علي حساب نظيره نادي فلامنجو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية.