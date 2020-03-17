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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تأجيل بطولة أفريقيا للمحليّين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 مارس 2020
أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تأجيل انطلاق بطولة كأس أمم أفريقيا للمحليّين التي كان من المُقرر عقدها خلال شهر نيسان المقبل.
وتأتي خطوة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بسبب انتشار فيروس كورونا الوبائي، الذي تسبب في تأجيل العديد من المنافسات العالمية أبرزها كأس الأمم الأوروبية وكأس كوبا أمريكا.
وعقدت اللجنة المنظمة للبطولة اجتماعًا مساء اليوم الثلاثاء في الكاميرون، لمناقشة تأثير وباء فيروس كورونا على الاستعدادات لبطولة كأس الأمم الإفريقية للمحليين.
وأكد الكاف في بيان رسمي أن اللجنة رأت أن إغلاق الحدود وإيقاف رحلات الطيران بين العديد من البلدان يُصعب على المنتخبات المشاركة السفر لخوض مبارياتها في البطولة، فضلًا عن تدابير الحجر الصحي المفروضة في بعض الدول والفرق.
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