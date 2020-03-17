شكرا لقرائتكم تأجيل بطولة فرنسا المفتوحة للتنس بسبب تفشي فيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال منظمون اليوم الثلاثاء إن بطولة فرنسا المفتوحة للتنس تأجلت لتقام في الفترة بين 20 سبتمبر والرابع من أكتوبر بسبب تفشي فيروس كورونا.
وكانت البطولة المقامة على ملاعب رملية، وهي واحدة من البطولات الأربع الكبرى، مقررة في الفترة من 24 مايو إلى السابع من يونيو.
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