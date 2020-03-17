شكرا لقرائتكم "كاف" يؤجل بطولة أمم إفريقيا للمحليين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يوم الثلاثاء تأجيل بطولة كأس أمم إفريقيا للمحليين التي كان مقررا إقامتها شهر أبريل المقبل في الكاميرون لأجل غير مسمى.
وكان الاتحاد الأفريقي منح الكاميرون شرف تنظيم النسخة السادسة من بطولة أمم أفريقيا للمحليين في أبريل المقبل.
وجاء ذلك القرار لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، والذي تسبب في إيقاف غالبية الأنشطة الرياضية في العالم.
يذكر أن النسخة الأخيرة من البطولة فاز بها منتخب المغرب، بعد أن أقيمت على أرضه ووسط جماهيره.
وتجدر الإشارة إلى أن النسخة المقبلة من البطولة كان من المنتظر أن تشهد مشاركة 16 منتخبًا قاريًا، وليس من بينها منتخب مصر.
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