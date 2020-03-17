شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد السلة يشارك فى تحدى الأيدى النظيفة للوقاية من "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك مجدي أبو فريخة رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة السلة في تحدي الأيدي النظيفة ضمن حملة التوعية للوقاية من فيروس كورونا المُستجد ، ونشرت الصفحة الرسمية للاتحاد عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة فيديو يوضح مشاركة رئيس الاتحاد فى الحملة حيث يقوم بغسل يديه وفقا للطريقة التى أعلنتها منظمة الصحة العالمية.

كان الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة قد قرر تعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يوما اعتبارا من غدٍ الأحد الموافق 15 مارس ، ويسري القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية وكذلك تأجيل كافة الأنشطة والمباريات التى كان مقرر لها الخميس الماضى ، وعلى رأسها مباراة الأهلى والجزيرة فى الجولة الثالثة من مباريات BEST OF 5 نظرا لسوء الأحوال الجوية وذلك قبل قرار تعليق النشاط الرياضى.

وكشفت ثريا محمد لاعبة فريق كرة السلة بالنادى الاهلى ومنتخب السيدات انها تستغل فترة توقف النشاط الرياضى لمدة اسبوعان فى التركيز على عملها الخاص بأحد البنوك حيث تتوجه إلى العمل ولكن تتخذ حذرها من حيث استخدام المطهرات والديتول. وقالت سوكا انها تقوم بتطهير المكتب الذى تجلس عليه فى العمل و كذلك الكيبورد والماوس والقلم الذى تقوم باستخدامه مع غسل يديها كل بضعة دقائق ، وأضافت لاعبة السلة انها لا تتناول الطعام من الشارع تجنبا لفيروس وكذلك للحفاظ على وزنها حتى تعود لممارسة اللعبة بعد الاسبوعين محافظة على وزنها وشكلها .