شكرا لقرائتكم خبر عن فراعنة الأوليمبى يتحدون الملل.. طاهر يستعرض مهاراته ويتحدى رمضان صبحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر طاهر محمد طاهر صانع ألعاب المقاولون العرب ومنتخب مصر الأوليمبى، صوراً عبر حسابه الشخصى على موقع إنستجرام، حيث قام لاعب الذئاب بوصلة استعراض لمهاراته الكروية مستبدلا الكرة ببكرة مناديل، فى ظل توقف النشاط الرياضى فى مصر بقرار من رئاسة الوزراء كإجراء احترازى للحد من انتشار فيروس كورونا العالمى.

وتحدى طاهر كلا من رمضان صبحى صانع ألعاب الأهلي، وأحمد فتوح، وعمر مرموش والشيمي، وأسامة جلال مدافع إنبي في مواصلة استعراض المهارات.

ويحتل المقاولون العرب المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 33 نقطة خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة، ويسبق المقاولون، نادى الزمالك صاحب المركز الثالث فى جدول الدورى، بنقطتين، ويتبقى للزمالك مباراة مؤجلة. وكان المقاولون قد أنهى الدور الأول بهزيمتين متتاليتين أمام إنبى فى الجولة 16، ثم بيراميدز فى الجولة 17 والأخيرة، رغم البداية المميزة التى حققها ذئاب الجبل منذ انطلاق الموسم الجارى، وحقق المقاولون الفوز فى 10 مباريات من أصل 17 لقاء فى الدورى العام، كما تلقى ذئاب الجبل الهزيمة فى 5 مباريات وتعادلوا فى لقاءين فقط.

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يذكر أن المقاولون تأهل إلى ربع نهائي كأس مصر فوزه على النادى المصرى برباعية نظيفة، فى اللقاء الذى جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 16 من كأس مصر. وأكد النحاس أن سبب فوز المقاولون على المصرى يرجع لإصرار اللاعبين على تعويض آخر خسارتين أمام بيراميدز وإنبى فى الدورى العام، مشيراً إلى أن طموح اللاعبين أصبح أكبر بعد التغلب على المصرى للوصول إلى أبعد مرحلة فى الكأس.



طاهر محمد طاهر