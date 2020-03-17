شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. وائل جمعة بعد غسل اليدين: كل الناس لازم تهتم بصحتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه وائل جمعة نجم النادى الأهلى ومنتخب مصر الأسبق رسالة لجموع المصريين عبر حسابه على تويتر يطالبهم فيها باتباع بعض النصائح الطبية لمواجهة فيروس كورونا.

ونشر جمعة فيديو له أثناء غسله ليديه وعلق قائلا "‏أتمنى من كل الناس أن تهتم بصحتها وصحة المحيطين بهم للوقاية من فيروس كورنا القاتل.... أهمية غسيل اليدين بطريقة جيدة والالتزام بالمنازل وعدم التواجد فى تجمعات وتجنب السلام باليد..... ربنا يحفظنا جميعا".

يذكر أن منظمة الصحة العالمية توصي بعزل جميع الحالات التي ثبتت إصابتها بالفيروس، حتى الحالات الطفيفة منها، في المرافق الصحية وذلك لمنع انتقال المرض وتقديم الرعاية المناسبة للمرضى.

كما توصي بوضع كبار السن وذوي الأمراض المزمنة كأولوية، وقد قامت بعض الدول بتوسيع نطاق قدراتها عبر تحويل الملاعب والأندية الرياضية إلى أماكن تقدم بها الرعاية للمصابين بالحالات الطفيفة في حين تتم رعاية الحالات الحرجة في المستشفيات.

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وقررت إدارة النادى الأهلى إغلاق أبواب المقر الرئيسى بالجزيرة وفرعى مدينة نصر والشيخ زايد يوميًا فى الثامنة مساء، بالإضافة إلى تقليص عدد ساعات العمل اليومية بالنسبة للعاملين به إلى خمس ساعات.

جاء قرار إدارة النادى تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدى إلى فيروس كورونا، وحفاظًا على السلامة العامة للجميع داخل أسرة الأهلى، وفقًا لما صرح به العميد محمد مرجان، المدير التنفيذى للنادى.

كانت الإدارة التنفيذية بالنادى قد واصلت جهودها الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وذلك من خلال تكثيف عمليات التعقيم المستمرة فى كل أرجاء النادى، حفاظًا على السلامة العامة للأعضاء وجميع العاملين.

وبدأ الأهلى خطوات التصدى لفيروس كورونا بتنظيم ندوة بعنوان "فيروس كورونا وطرق الوقاية"، بحضور الدكتور هشام الخياط، أستاذ الكبد والجهاز الهضمي والأمراض المعدية، زميل جامعة هارفارد، والجمعية الأمريكية للكبد.

وتواصلت الإجراءات باستمرار عمليات التعقيم الكامل لكل الأسطح والأرضيات والأجهزة المختلفة داخل النادي، سواء في الصالات الرياضية أو الجيم وكذلك غرف الملابس والحمامات، والحفاظ على نظافة جميع المنشآت والأفراد، من خلال وجود أماكن لتعقيم الأيدي أثناء الدخول من بوابات النادي وأماكن التجمع الخاصة بالأعضاء أو اللاعبين أو العاملين، مثل حمامات السباحة والصالات الرياضية والمنافذ، مع عدم استخدام أكواب الزجاج. ووفرت الإدارة جهاز كشف ارتفاع درجة الحرارة، طبقًا للإجراءات الوقائية، للحفاظ على الأعضاء واللاعبين وجميع الأجهزة المختلفة في كل الألعاب، بالإضافة إلى العاملين داخل النادي. وتهيب إدارة الأهلي بأعضاء النادي والأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين وجميع العاملين وكذلك الجماهير اتباع الإجراءات الوقائية، حفاظًا على سلامة جميع أبناء الوطن، انطلاقًا من دور الأهلي المجتمعي في مواجهة مثل تلك الأزمات.