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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الثلاثاء 17 مارس 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها اتحاد الكرة يمنع الأندية من استئناف التدريبات قبل انتهاء فترة تعليق النشاط، الأهلى والزمالك يطالبان اتحاد الكرة بالتحقيق مع كهربا وشيكابالا.

اتحاد الكرة يمنع الأندية من استئناف التدريبات قبل انتهاء فترة تعليق النشاط

حذرت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة جميع الأندية من العودة لاستئناف التدريبات الجماعية قبل انتهاء فترة تعليق النشاط الرياضى، وفقا لقرار مجلس الوزراء والمقدرة بـ15 يوما، وتحديدا من الاثنين الماضى حتى أول أبريل المقبل.

الأهلى والزمالك يطالبان اتحاد الكرة بالتحقيق مع كهربا وشيكابالا

تناقش لجنة التظلمات باتحاد الكرة برئاسة المستشار عادل الشوربجى استدعاء كل من محمود كهربا وإمام عاشور وشيكابالا لاعبى الأهلى الزمالك، وأحمد زاهر إدارى الفريق الأبيض لسماع أقوالهم قبل البت فى التظلمات التى تقدم بها القطبين على عقوبات لجنة الانضباط لمباراة السوبر التى أقيمت بالإمارات.

اتحاد الكرة: الدورى لن يعود أول أبريل لهذا السبب

كشف مصدر مسئول باتحاد الكرة أن مسابقة الدورى العام لن يتم استئنافها أول أبريل عقب انتهاء فترة تعليق النشاط الرياضى بناء على تعليمات رئيس مجلس الوزراء ووزارة الصحة.

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الطبيب الألمانى يزف بشرى سعيدة لباهر المحمدى.. اقرأ التفاصيل

تلقى باهر المحمدى كابتن النادى الإسماعيلى تأكيدات من طبيبه الألمانى ماير بعدم حاجته لأى جراحة فى الوقت الحالى، حيث أكد الطبيب الألمانى المحمدى عقب إجراء بعض الفحوصات الطبية حاجته لجلسات تقوية فقط.

الأهلى يخصم غرامة خناقة بادجى ورمضان صبحى من راتب مارس

قرر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى خصم غرامة المشادة التى وقعت بين ثنائى الفريق رمضان صبحى والسنغالى أليو بادجى من راتب شهر مارس الجارى، حيث أكد عبد الحفيظ أنه وقع غرامة مالية كبيرة على الثنائى بسبب المشادة القوية التى نشبت بينهما فى مران الفريق أمس.

بنود إضافية فى عقد محمود علاء لتحفيزه على مواصلة الأرقام القياسية بالزمالك

وضعت إدارة نادى الزمالك عددًا من البنود التحفيزية لمحمود علاء مدافع الفريق والمنتخب الوطنى، فى عقده الجديد مع النادى الأبيض الذى أصبح يرتبط بتعاقد مع قلعة ميت عقبة يمتد إلى 2024 ستضمن تلك البنود مكافأة اللاعب بصورة مجزية عن المشاركات والإسهامات المختلفة مع الفريق الأبيض.

الأهلى يؤمن الجبهة اليمنى بالتجديد لفتحى وضم بكار

وضعت لجنة التخطيط بالأهلى العديد من التوصيات الخاصة بمستقبل الفريق فى الموسم الجديد، وذلك خلال الاجتماع الأخير الذى جمعها بمحمود الخطيب رئيس النادى، وكان على رأس المناقشات سبل تدعيم الفريق بالشكل اللائق فى الموسم الجديد.