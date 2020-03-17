اخبار الرياضه

تخفيض ساعات العمل فى سموحة وإغلاق النادى فى التاسعة مساء

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تخفيض ساعات العمل فى سموحة وإغلاق النادى فى التاسعة مساء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتخذ مجلس إدارة نادى سموحة برئاسة المهندس محمد فرج عامر مجموعة من الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا وضمان صحة وسلامة أعضاء النادى والعاملين به، حيث قررت الإدارة تخفيض ساعات العمل لتصبح 5 ساعات يوميا بدلا من 8 ساعات وتخفيض عدد العاملين إلى النصف.

كما تقرر إلغاء العمل ببصمة اليد واستبدالها ببصمة العين وإغلاق أبواب النادى فى تمام التاسعة مساء، وذلك أعتبارا من اليوم حتى إشعار آخر.

Advertisements

كانت إدارة سموحة قامت بإيقاف النشاط الرياضى فى النادى بناء على توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير الشباب والرياضة ، وبعد الإطلاع على توصيات اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم ، قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يوما اعتبارا من يوم الاثنين المقبل الموافق 16 مارس، ويسرى القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء إنه سيتم تعليق الأنشطة لمدة أسبوعين جنبا لجنب مع قرار تعليق الدراسة لمدة أسبوعين. 

وقال مدبولى فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء إن الطلاب فى المدارس والجامعات يمثلون 25% من الشعب المصرى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تخفيض ساعات العمل فى سموحة وإغلاق النادى فى التاسعة مساء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا