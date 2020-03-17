شكرا لقرائتكم خبر عن تخفيض ساعات العمل فى سموحة وإغلاق النادى فى التاسعة مساء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتخذ مجلس إدارة نادى سموحة برئاسة المهندس محمد فرج عامر مجموعة من الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا وضمان صحة وسلامة أعضاء النادى والعاملين به، حيث قررت الإدارة تخفيض ساعات العمل لتصبح 5 ساعات يوميا بدلا من 8 ساعات وتخفيض عدد العاملين إلى النصف.

كما تقرر إلغاء العمل ببصمة اليد واستبدالها ببصمة العين وإغلاق أبواب النادى فى تمام التاسعة مساء، وذلك أعتبارا من اليوم حتى إشعار آخر.

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كانت إدارة سموحة قامت بإيقاف النشاط الرياضى فى النادى بناء على توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير الشباب والرياضة ، وبعد الإطلاع على توصيات اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم ، قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يوما اعتبارا من يوم الاثنين المقبل الموافق 16 مارس، ويسرى القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء إنه سيتم تعليق الأنشطة الرياضية لمدة أسبوعين جنبا لجنب مع قرار تعليق الدراسة لمدة أسبوعين.

وقال مدبولى فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء إن الطلاب فى المدارس والجامعات يمثلون 25% من الشعب المصرى.