شكرا لقرائتكم خبر عن سيف الدين الجزيرى عن كورونا: الأوضاع صعبة وتحتاج وعيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف التونسى سيف الدين الجزيرى مهاجم المقاولون العرب عن الإجراءات التى يتخذها للتعامل مع انتشار فيروس كورونا العالمى، وذلك فى ظل توقف النشاط الرياضى فى مصر كإجراء احترازى للحد من انتشار وباء كورونا.

وقال الجزيرى، فى تصريحات لقناة أون تايم، الأوضاع صعبة تحتاج إلى مزيد من الوعى للتعامل معها، خاصة أنها تحدث لأول مرة ونواجهها، ولذلك يجب اتباع الحذر ولا غناء عن استخدام القفازات والماسك عند الخروج إلى الشوارع.

وأضاف الجزيرى: أطمئن على أهلى فى تونس والحمدلله زوجتى وابنى بخير، وتونس كان يجب أن تعلق النشاط الرياضى منذ فترة إلا أنهم صمموا على خوض مباريات الكأس أولا.

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وأبدى الجزيرة سعادته بالتواجد بين صفوف المقاولون العرب خاصة فى ظل تألقه مع الفريق، وتربعه على قائمة هدافى الفريق برصيد 7 أهداف، وصناعة 3 أخرى، مضيفا أنه باق فى مصر للمشاركة فى تدريبات الفريق التى من المقرر إقامتها الخميس المقبل.

ويحتل المقاولون العرب المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 33 نقطة خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة، ويسبق المقاولون، نادى الزمالك صاحب المركز الثالث فى جدول الدورى، بنقطتين، ويتبقى للزمالك مباراة مؤجلة. وكان المقاولون قد أنهى الدور الأول بهزيمتين متتاليتين أمام إنبى فى الجولة 16، ثم بيراميدز فى الجولة 17 والأخيرة، رغم البداية المميزة التى حققها ذئاب الجبل منذ انطلاق الموسم الجارى، وحقق المقاولون الفوز فى 10 مباريات من أصل 17 لقاء فى الدورى العام، كما تلقى ذئاب الجبل الهزيمة فى 5 مباريات وتعادلوا فى لقاءين فقط.

يذكر أن المقاولون تأهل إلى ربع نهائي كأس مصر فوزه على النادى المصرى برباعية نظيفة، فى اللقاء الذى جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 16 من كأس مصر. وأكد النحاس أن سبب فوز المقاولون على المصرى يرجع لإصرار اللاعبين على تعويض آخر خسارتين أمام بيراميدز وإنبى فى الدورى العام، مشيراً إلى أن طموح اللاعبين أصبح أكبر بعد التغلب على المصرى للوصول إلى أبعد مرحلة فى الكأس.