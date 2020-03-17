الامارات | إرجاء نهائيات كأس أوروبا حتى 2021

شكرا لقرائتكم خبر عن إرجاء نهائيات كأس أوروبا حتى 2021 والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اقترح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) الثلاثاء إرجاء نهائيات كأس أوروبا المقررة في صيف العام الحالي، الى العام 2021 على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد، بحسب مصدر مقرب من الاتحاد القاري.
وأشار المصدر الذي طلب عدم كشف اسمه لوكالة فرانس برس، ان الاتحاد الذي يرأسه السلوفيني ألكسندر تشيفيرين، تقدم بهذا الطرح خلال الاجتماع الطارئ الذي يعقده الثلاثاء عبر تقنية الاتصال بالفيديو مع ممثلين لمختلف المعنيين باللعبة في القارة، لبحث مصير مسابقتي الأندية (دوري الأبطال و"يوروبا ليغ") وكأس أوروبا، في أعقاب الشلل شبه التام الذي فرضه فيروس "كوفيد-19" على المنافسات في القارة والعالم.
ومن المتوقع ان تصادق اللجنة التنفيذية للاتحاد التي تنعقد في وقت لاحق اليوم، على هذا الاقتراح ليصبح قرارا نافذا.
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