شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. تأجيل «يورو 2020» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» رسميًا تأجيل بطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2020»، التي كان مقررًا إقامتها في يونيو ويوليو من العام الجاري، إلى صيف العام المقبل 2021، بسبب انتشار فيروس كورونا.
وقال «اليويفا» في بيانه: «يعلن اليويفا اليوم تأجيل بطولة يورو 2020 التي كان من المقرر إقامتها في يونيو ويوليو من هذا العام. صحة المنخرطين في هذه اللعبة هي أولوية وكذلك تجنب وضع أي ضغط غير ضروري على الخدمات الوطنية العامة المشاركة في تنظيم المباريات».
وأضاف البيان: «التأجيل سيساعد جميع البطولات المحلية المعلقة حاليًا، بسبب حالة الطوارئ المفروضة نظرًا لانتشار فيروس كورونا، على أن تكتمل. جميع مسابقات اليويفا والمباريات (ومن ضمنها الوديات) بالنسبة للأندية والمنتخبات للرجال والسيدات تم تعليقها حتى إشعار آخر. ملحق تصفيات يورو 2020 والوديات الدولية المقرر إقامتها بنهاية مارس، سيتم لعبها الآن في فترة التوقف الدولي ببداية يونيو، وسيكون ذلك بعد مراجعة الموقف آنذاك».
وأكد الاتحاد أن الخطة الجديدة تتضمن إقامة البطولة الأوروبية بين 11 يونيو و11 يوليو 2021، موضحًا أن تواريخ إقامة البطولات الأوروبية الأخرى، سواء الخاصة بالأندية أو المنتخبات للرجال والسيدات سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق».
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