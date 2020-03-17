شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. تأجيل كوبا أمريكا لـ 2021 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم «كونميبول» رسميًا تأجيل بطولة كوبا أمريكا، المقرر إقامتها في الأرجنتين وكولومبيا، إلى عام 2021 بدلًا من العام الجاري، بسبب انتشار فيروس كورونا.
وأكد الاتحاد، في بيان نشره على موقعه الرسمي، أن القرار اتخذ بموافقة رئيس الاتحاد أليخاندرو دومينيجيز والأعضاء الـ 10 للاتحادات الأعضاء، بعد تحليل الوضع العالمي والإقليمي فيما يتعلق بانتشار فيروس كورونا.
وستقام البطولة في 10 يونيو حتى 11 يوليو 2021، بدلًا من 12 يونيو حتى 12 يوليو 2020.
وأكد الاتحاد، في بيانه، أن «الأولوية اليوم تبقى لحماية صحة وسلامة المنتخبات القومية والجماهير والإعلاميين وكذلك المدن المستضيفة».
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