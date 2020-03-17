شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير: تأجيل كوبا أمريكا لمدة عام بسبب انتشار كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكدت تقارير صحفية برازيلية اتخاذ اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم «كونميبول» قرارًا بتأجيل بطولة كوبا أمريكا، والتي كان من المقرر إقامتها في 12 يونيو وحتى 12 يوليو 2020، لتقام في 10 يونيو وحتى 11 يوليو 2021.

وحسب صحيفة «جلوبو» البرازيلية، فإن قرار «كونميبول» يأتي على غرار قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» بتأجيل بطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2020» لمدة عام لتقام صيف العام القادم عوضًا عن إقامتها هذا العام، كما أعلن الاتحاد النرويجي وينتظر أن يتم إعلان القرار بشكل رسمي من «يويفا» خلال الساعات القادمة.

وأوضحت الصحيفة البرازيلية أن المجموعات والملاعب التي ستستضيف البطولة في الأرجنتين وكولومبيا وشكل المسابقة سبقوا جميعًا كما هم على أن يتغير فقط تاريخ انطلاقها.