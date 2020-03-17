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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كلوب: فيرمينو لاعب عالمي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 مارس 2020
وصف المدرب يورغن كلوب اللاعب البرازيلي روبرتو فيرمينو بأنه لاعب عالمي المستوى، لافتا إلى أنه لا قيمة للإحصاءات عندما يتعلق الأمر بالدولي البرازيلي.
وقال كلوب: "إنه بمثابة صلة وصل. من النادر جدًا أن تلتقي بشخص مثل بوبي الذي هو غير أناني".
وأضاف: "يمرر الكرة إلى هنا وهناك، وهو سعيد حقًا بذلك. ثم يدرك أنه لم يسجل لمدة أربعة أو خمسة أسابيع في الواقع".
يُذكر أن فيرمينو سجل 11 هدفًا في موسم 2019-2020.
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