كلوب: فيرمينو لاعب عالمي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 مارس 2020

وصف المدرب يورغن كلوب اللاعب البرازيلي روبرتو ​فيرمينو​ بأنه لاعب عالمي المستوى، لافتا إلى أنه لا قيمة للإحصاءات عندما يتعلق الأمر بالدولي البرازيلي.

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وقال كلوب: "إنه بمثابة صلة وصل. من النادر جدًا أن تلتقي بشخص مثل بوبي الذي هو غير أناني".

وأضاف: "يمرر الكرة إلى هنا وهناك، وهو سعيد حقًا بذلك. ثم يدرك أنه لم يسجل لمدة أربعة أو خمسة أسابيع في الواقع".

يُذكر أن فيرمينو سجل 11 هدفًا في موسم 2019-2020.