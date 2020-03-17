شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ريال مدريد يحدد قيمة يوفيتش وسط اهتمام نابولي بضمه والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 مارس 2020 كشفت صحيفة "لاغازيتا ديللو سبورت" الايطالية، ان ​ريال مدريد​ الاسباني قد حدد مطالبه المادية للتخلي عن مهاجم الفريق لوكا ​يوفيتش​ المطلوب في ​نابولي​ الصيف المقبل.

وطلب النادي الملكي مبلغ 40 مليون يورو للموافقة على الاستغناء عن خدمات يوفيتش خلال الفترة القادمة. Advertisements ويرغب نابولي في تدعيم خط هجوم الفريق في الموسم القادم عن طريق ضم يوفيتش مع إقتراب رحيل أركاديوش ميليك وفيرناندو يورينتي عن الفريق خلال الفترة القادمة. ولم يقدم يوفيتش الاداء المطلوب منه برفقة الميرينغي منذ انتقاله قادماً من اينتراخت فرانكفورت مقابل 60 مليون يورو. وشارك لوكا في 15 مباراة مع ريال مدريد هذا الموسم، ولم ينجح سوى في تسجيل هدفين فقط.

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