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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كوتينيو يقترب من الرحيل عن بايرن ميونيخ والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 مارس 2020
كشف تقرير صحفي اسباني، إن بايرن ميونيخ الالماني لم يحدد موقفه حتى الآن من البرازيلي فيليب كوتينيو.
وانضم كوتينيو إلى العملاق البافاري على سبيل الإعارة قادمًا من برشلونة لمدة موسم واحد، مقابل 8.5 مليون يورو، مع أحقية الشراء نظير 120 مليون يورو.
وبحسب صحيفة "سبورت" الاسبانية، فمن المرجح الا يفعّل النادي البافاري خيار الشراء في عقد النجم البرازيلي.
ومن المقرر أن يتخذ متصدر البوندسليغا قرارًا نهائيًا بشأن موقف نجم السيليساو، بعد استئناف المسابقات مرة أخرى، والتي توقفت بعد تفشي فيروس كورونا في أوروبا.
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