فينالدوم: أصبحت أفضل منذ قدومي إلى ليفربول

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 مارس 2020

أشاد لاعب وسط ​ليفربول​ جورجينيو ​فينالدوم​ بالمدرب يورغن كلوب لامتلاكه "تأثير كبير" على مسيرته، في حين أعرب أيضًا عن اعتقاده أنه أصبح "لاعبًا أكثر اكتمالًا" منذ انتقاله إلى ميرسيسايد في عام 2016.



وقال فينالدوم: "كان تطوري منذ قدومي إلى ليفربول جيدًا. كنت معتادًا على اللعب في دور مهاجم فقط. منذ نهائيات كأس العالم مع لويس فان غال في عام 2014، كان لي دور أكثر سيطرة في خط الوسط وسارت الأمور على ما يرام. بعد ذلك، لم ألعب هذا الدور مرة أخرى، في أيندهوفن أو نيوكاسل".

وأضاف: "عندما تحدثت مع كلوب، رآني في دور دفاعي أكثر، حيث كنت بحاجة إلى أن أكون شاملا أكثر. الأمر ليس سهلاً دائمًا لأنني اعتدت على الهجوم، لكنه ساعد في تطوري. أنا لاعب أكثر اكتمالا الآن مما كنت عليه عندما وصلت".