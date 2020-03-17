شكرا لقرائتكم رمضان صبحي يستجيب لتحديد طاهر محمد طاهر في مهاراته باللعب ببكرة مناديل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استجاب رمضان صبحي صانع ألعاب النادي الأهلي ومنتخب مصر الأوليمبي، لتحدي طاهر محمد طاهر صانع ألعاب المقاولون العرب والفراعنة، بعدما قام الأخير بنشر صوراً عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام، حيث قام لاعب الذئاب بوصلة استعراض لمهاراته الكروية مستبدلا الكرة ببكرة مناديل، في ظل توقف النشاط الرياضي بقرار من رئاة الوزراء كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا العالمي.

وكان طاهر قد تحدى كل من، رمضان صبحي صانع ألعاب الأهلي، وأحمد فتوح، وأسامة جلال مدافع إنبي في مواصلة استعراض المهارات.

ونشر رمضان صوراً عبر حسابه الشخصي على انستجرام، حيث استخدم معقم اليدين أولاً ثم أمسك ببكرة المناديل وقام بفاصل استعراضي لمهاراته، وعلق صبحي: أتحدى شريف إكرامي في "تحدي إبقى في المنزل".



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من جانبه، منح الجهاز الفنى للأهلى، بقيادة السويسرى رينيه فايلر، لاعبيه إجازة من التدريبات لمدة 6 أيام بعد انتهاء مران الفريق الأمس، الاثنين، بحيث يعود الفريق لاستئناف تدريباته بداية من الأحد المقبل.

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ويبحث السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلي، عن آلية آمنة مع إدارة النادى لاستمرار تدريبات الفريق وعدم تجميدها بعد انتهاء الإجازة، وذلك بعد قرار اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى بإيقاف النشاط ومنع الأندية بمختلف الدرجات من إقامة مباريات ودية على مدار فترة التوقف الإجبارى، وذلك لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد فايلر أن توقف التدريبات سيؤثر بشكل سلبى على الفريق، فى الوقت الذى يخوض الأهلى مرانه بشكل طبيعى ظهر اليوم الاثنين قبل أن يتخذ جهاز الكرة قراراً بخصوص جدول الفريق خلال المرحلة المقبلة.

من جهته، قال محمد مرجان، المدير التنفيذى للأهلى، إن النادى اتخذ إجراءات احترازيه لتوخى الحذر خلال الفترة المقبلة داخل مقر النادى لتوعية الأعضاء، وحرصا على سلامة الجميع، وأضاف مرجان، "تم إغلاق جميع الأماكن المغلقة بجميع مقرات الأهلى حرصاً على سلامة الأعضاء، مُشدداً على ضرورة توعية الجميع ولابد من تواجد التعاون خلال الفترة القادمة كى نتخطى تلك الأزمة بسلامة وأكمل سيكون هناك جلسة غداً مع جميع الأجهزة الطبية بجميع فروع الأهلى من أجل وضع خطة استراتيجية لتوخى الحذر الشديد من هذا الفيروس.

واتخذ الأهلى كل الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، حفاظًا على الصحة العامة للجميع داخل النادى بفروعه المختلفة، حيث بدأت تلك الإجراءات بمقر النادى بالجزيرة بتنظيم ندوة بعنوان «فيروس كورونا وطرق الوقاية».