شكرا لقرائتكم كريم نيدفيد يؤجل رحلة ألمانيا للإطمئنان على الركبة بسبب كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اضطر كريم نيدفيد لاعب الأهلي لتأجيل سفره إلى ألمانيا للاطمئنان على الجراحة التي أجراها مؤخراً بسبب تداعيات فيروس "كورونا" فقد سبق وحدد اللاعب الأول من أبريل المقبل موعداً للسفر إلى ألمانيا لمتابعة الجراحة الثالثة التي أجراها مؤخراً في الركبة لكنه إضطر لتأجيل السفر بسبب أزمة "كورونا" حيث سيسُافر اللاعب أواخر أبريل المقبل أو في مايو حسبما يُحدد مع الطبيب المُعالج له.

وكان عبدالرحمن عادل، محامي كريم نيدفيد قد أكد إنه سيطلب من مركز التأهيل الألماني وفايلر الطبيب الذي أجرى للاعب الجراحة، تعويض قيمته 500 ألف دولار. ، موضحاً: "اللاعب تعرض لأضرار كبيرة للغاية وبالتأكيد سنتقدم بقضية ضد المركز والطبيب المعالج".

وأشار عبدالرحمن عادل إنه قام بالتنسيق مع مسئولي الأهلي بشأن القضية الذي سيرفعها على مركز التأهيل الألماني قائلا "قمت بالحديث مع مسئولي الأهلي لما تعرض له اللاعب من ضرر وهم على علم كامل بالقضية و الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة خالد محمود بريء تماما من تأخر عودة اللاعب" .

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حالة من الغموض تسيطر على ملف إصابة كريم نيدفيد نجم النادي الأهلي والذي يعد واحدًا من أفضل لاعبي جيله ويمثل غيابه خسارة بالغة لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، وأصبحت عودة كريم نيدفيد للتدريبات والمباريات قبل نهاية الموسم صعبة بعد تأكد غياب اللاعب مُجددًا لفترة تتراوح من شهرين الى 3 أشهر.

ومن المقرر أن يتوجه كريم نيدفيد الى ألمانيا من جديد لتحديد مصيره من الخضوع لجراحة جديدة أو الاكتفاء بتنفيذ برنامج تأهيلي جديد عقب الراحة التامة التي منحها الطبيب الألماني لمدة شهر .