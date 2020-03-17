شكرا لقرائتكم كريم نيدفيد يؤجل رحلة ألمانيا للإطمئنان على الركبة بسبب كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكان عبدالرحمن عادل، محامي كريم نيدفيد قد أكد إنه سيطلب من مركز التأهيل الألماني وفايلر الطبيب الذي أجرى للاعب الجراحة، تعويض قيمته 500 ألف دولار. ، موضحاً: "اللاعب تعرض لأضرار كبيرة للغاية وبالتأكيد سنتقدم بقضية ضد المركز والطبيب المعالج".
وأشار عبدالرحمن عادل إنه قام بالتنسيق مع مسئولي الأهلي بشأن القضية الذي سيرفعها على مركز التأهيل الألماني قائلا "قمت بالحديث مع مسئولي الأهلي لما تعرض له اللاعب من ضرر وهم على علم كامل بالقضية و الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة خالد محمود بريء تماما من تأخر عودة اللاعب" .
حالة من الغموض تسيطر على ملف إصابة كريم نيدفيد نجم النادي الأهلي والذي يعد واحدًا من أفضل لاعبي جيله ويمثل غيابه خسارة بالغة لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، وأصبحت عودة كريم نيدفيد للتدريبات والمباريات قبل نهاية الموسم صعبة بعد تأكد غياب اللاعب مُجددًا لفترة تتراوح من شهرين الى 3 أشهر.
ومن المقرر أن يتوجه كريم نيدفيد الى ألمانيا من جديد لتحديد مصيره من الخضوع لجراحة جديدة أو الاكتفاء بتنفيذ برنامج تأهيلي جديد عقب الراحة التامة التي منحها الطبيب الألماني لمدة شهر .
كانت هذه تفاصيل خبر كريم نيدفيد يؤجل رحلة ألمانيا للإطمئنان على الركبة بسبب كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.