شكرا لقرائتكم صور.. تطهير الاتحاد السكندرى بالشاطبى وسموحة من فيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تنفيذاً لتوجيهات مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحى تم أعتباراً من اليوم تطهير جميع أرجاء نادي الاتحاد السكندري بالمقر الرئيس بالشاطبى و بفرع سموحة بالمواد المُطهرة المُخصصة لهذا الغرض لحماية السادة الأعضاء و حفاظاً على صحتهم في مواجهة فيروس كورونا ،

في الوقت نفسه تم تسليم جميع العاملين بالنادى الكمامات الصحية حفاظاً على صحتهم و صحة الأعضاء أيضاً ، و بإشراف مباشر من جاسر شمس المدير التنفيذي الذي وجه الشكر لمحمد مصيلحى رئيس النادى على اهتمامه البالغ و متابعته المستمرة للإجراءات الاحترازية التي ينتهجها نادى الاتحاد السكندرى حفظاً على صحة الأعضاء و العاملين بالنادى.

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وكان محمد مصيلحى، رئيس النادى، قد أصدر عدة بيانات من شأنها الحفاظ على صحة الأعضاء، ومنها إغلاق المبنى الاجتماعى فى فرع النادى بالشاطبى وكذلك فرع سموحة وإغلاق الجيم والغرف منعا لانتشار الأمراض والحفاظ على سلامة الأعضاء.

وأصدر اتحاد الكرة بيانا رسميا بتعليق النشاط الكروى لمدة 15 يوما فى مصر، بناء على تعليمات السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير الشباب والرياضة وجاء نص البيان كالتالى :

بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة، وبعد الاطلاع على توصيات اللجنة الطبية بالاتحاد المصرى لكرة القدم، قرر الاتحاد المصرى لكرة القدم تعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يوما اعتبارا من يوم الاثنين المقبل الموافق 16 مارس، ويسرى القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية.