شكرا لقرائتكم صور.. تطهير الاتحاد السكندرى بالشاطبى وسموحة من فيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
في الوقت نفسه تم تسليم جميع العاملين بالنادى الكمامات الصحية حفاظاً على صحتهم و صحة الأعضاء أيضاً ، و بإشراف مباشر من جاسر شمس المدير التنفيذي الذي وجه الشكر لمحمد مصيلحى رئيس النادى على اهتمامه البالغ و متابعته المستمرة للإجراءات الاحترازية التي ينتهجها نادى الاتحاد السكندرى حفظاً على صحة الأعضاء و العاملين بالنادى.
وكان محمد مصيلحى، رئيس النادى، قد أصدر عدة بيانات من شأنها الحفاظ على صحة الأعضاء، ومنها إغلاق المبنى الاجتماعى فى فرع النادى بالشاطبى وكذلك فرع سموحة وإغلاق الجيم والغرف منعا لانتشار الأمراض والحفاظ على سلامة الأعضاء.
وأصدر اتحاد الكرة بيانا رسميا بتعليق النشاط الكروى لمدة 15 يوما فى مصر، بناء على تعليمات السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير الشباب والرياضة وجاء نص البيان كالتالى :
بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة، وبعد الاطلاع على توصيات اللجنة الطبية بالاتحاد المصرى لكرة القدم، قرر الاتحاد المصرى لكرة القدم تعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يوما اعتبارا من يوم الاثنين المقبل الموافق 16 مارس، ويسرى القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية.
كانت هذه تفاصيل خبر صور.. تطهير الاتحاد السكندرى بالشاطبى وسموحة من فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.