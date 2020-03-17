شكرا لقرائتكم سموحة يخفض ساعات العمل بالنادى والإغلاق الساعة التاسعة مساءا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اتخذ مجلس إدارة نادى سموحة برئاسة المهندس محمد فرج عامر، مجموعة من الإجراءات الوقائية والإحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا وضمان صحة وسلامة أعضاء النادى والعاملين به ، حيث قررت الإدارة تخفيض ساعات العمل لتصبح 5 ساعات يوميا بدلا من 8 ساعات وتخفيض عدد العاملين إلى النصف.

كما تقرر إلغاء العمل ببصمة اليد واستبدالها ببصمة العين وإغلاق أبواب النادى فى تمام التاسعة مساءا وذلك أعتبارا من اليوم وحتى إشعار آخر.

كانت إدارة سموحه قامت بإيقاف النشاط الرياضى فى النادى بناء على توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير الشباب والرياضة ، وبعد الإطلاع على توصيات اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم ، قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يوما اعتبارا من يوم الاثنين المقبل الموافق 16 مارس ، ويسري القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية.

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قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إنه سيتم تعليق الأنشطة الرياضية لمدة أسبوعين جنبا لجنب مع قرار تعليق الدراسة لمدة أسبوعين .

وقال مدبولى، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، إن الطلاب فى المدارس والجامعات يمثلون 25% من الشعب المصرى.

لفت رئيس مجلس النواب، إلى أنه تم توجيه وزارة الداخلية بغلق أى مراكز يتم فى دروس أو أنشطة دراسية .