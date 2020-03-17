شكرا لقرائتكم دورتموند يوقف تدريباته ويغلق متاجره ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قرر نادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم يوم الثلاثاء إلغاء تدريب الفريق حتى يوم الاثنين المقبل في ظل تفشي انتشار فيروس كورونا.

وكان من المفترض أن يتجمع اللاعبون يوم الثلاثاء للتدريب بعد يومين راحة، لكنهم تلقوا تعليمات بعدم المجيء إلى النادي وبأنهم سوف يتم تزويدهم بخطط للعمل الفردي.

من جانبه، قال زباستيان كيل، مدير قسم تراخيص اللاعبين في دورتموند، عن هذا الإجراء : من المعقول أن يظل اللاعبون في المنزل مبدئيا.

ولا يزال من غير المعروف بعد ما إذا كان النادي سيعاود التدريبات فعليا اعتبارا من يوم الاثنين المقبل، وقال كيل: ببساطة علينا أن ننتظر، مشيرا إلى الوضع العام دائم التغير. وأغلق دورتموند كل محال بيع المتعلقات الرياضية للجماهير.