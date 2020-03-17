شكرا لقرائتكم الاتحاد النرويجي يؤكد تأجيل بطولة أوروبا إلى 2021 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كتب الاتحاد النرويجي لكرة القدم في حسابه على "تويتر" يوم الثلاثاء أن بطولة أوروبا 2020 تأجلت لعام واحد في ظل استمرار محاولات العالم لاحتواء انتشار فيروس كورونا.

ولم يؤكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) القرار بعد لكنه اقترح إقامة البطولة من 11 يونيو إلى 11 يوليو في العام المقبل بدلا من إقامتها هذا العام من 12 يونيو وحتى 12 يوليو تموز في 12 مدينة، من أجل السماح لاستكمال المسابقات المحلية.

ووافقت الاتحادات المحلية على الاقتراح خلال اجتماع عبر الفيديو بين الدول الأعضاء البالغ عددها 55 اتحادا وبحضور ممثلين

للأندية وروابط المسابقات واللاعبين.

ومن المنتظر أن تعلن اللجنة التنفيذية لليويفا القرار النهائي بخصوص بطولة أوروبا في وقت لاحق يوم الثلاثاء.