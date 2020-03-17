شكرا لقرائتكم إصابة البرتغالي جيسوس مدرب فلامنغو بفيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي فلامنغو البرازيلي إصابة مدربه البرتغالي جورجي جيسوس بفيروس كورونا المستجد، بيد أنه اشار إلى أن إصابته "ضعيفة" وسيخضع للمزيد من الفحوصات للتأكد من حقيقة الإصابة.

وأشار النادي البرازيلي الحاصل على لقب كوبا ليبرتادوريس أن فحوص جيسوس، مدرب بنفيكا وسبورتنغ لشبونة في البرتغال والهلال السعودي السابق، يحظى بعناية الفريق الطبي بالنادي وأن صحته جيدة حالياً.

وقرر فلامنغو تعليق تدريبات جميع فرقه لمدة أسبوع وذلك بحسب تعليمات وزارة الصحة البرازيلية.