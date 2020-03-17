رسميا.. تأجيل يورو 2020 وكوبا أمريكا.. وماني يتبرع بمبلغ ضخم لمصابي كورونا

كتب: ضياء السقا

أعلن الاتحاد الأوروبى "يويفا"، تأجيل منافسات بطولة الأمم الأوروبية "يورو 2020"، المقرر لها يونيو المقبل، لتقام فى صيف 2021، في 12 مدينة أوروبية، بسبب فيروس كورونا.

من ناحية أخرى، قرر اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول"، تأجيل منافسات النسخة المقبلة من بطولة كوبا أمريكا التي كان مقررا إقامتها الصيف المقبل إلى عام 2021.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا تحول إلى وباء عالمي، ضرب أغلب بلدان العالم وأدى إلى حالات إصابة ضخمة، بالإضافة إلى سقوط وفيات.

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من جانبه، تبرع السنغالي ساديو ماني نجم فريق ليفربول الإنجليزي، بمبلغ 45 ألف يورو كمساهمة منه لعلاج مرضي فيروس كورونا في بلاده.

يشار إلى أن فيروس كورونا، تسبب فى تعليق كافة الأنشطة الرياضية والمسابقات القارية والدولية، في جميع أنحاء العالم.