إرجاء بطولة كوبا أميركا إلى العام المقبل بسبب فيروس كورونا

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أرجئت بطولة كوبا أميركا الأميركية الجنوبية لكرة القدم التي كان من المقرر ان تنطلق في حزيران/يونيو المقبل، الى العام 2021، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، بحسب ما أعلن اتحاد "كونميبول" القاري الثلاثاء.

وأشار الاتحاد الى ان البطولة التي كانت مقررة في الأرجنتين وكولومبيا بين 12 حزيران/يونيو و12 تموز/يوليو المقبلين، أرجئت الى صيف العام المقبل، على ان تقام بين 11 حزيران/يونيو و11 تموز/يوليو.

وأتى ذلك في يوم أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) أيضا إرجاء بطولته القارية التي كانت مقررة في الفترة الزمنية نفسها، الى العام المقبل.

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