بايرن ودورتموند يعلقان التمارين وإصابة بكورونا في هرتا

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ألغى بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند، متصدر ووصيف الدوري الألماني لكرة القدم، تمارينهما الثلاثاء على غرار أندية ألمانية عدة، فيما دخل هرتا برلين في حجر صحي بعد اكتشاف إصابة بفيروس كورونا المستجد لأحد أفراده.

وأعلن دورتموند الثلاثاء تعليق تمارينه لمدة أسبوع على الأقل.

وفيما طالبت ألمانيا مواطنيها بالبقاء في منازلهم وإغلاق المؤسسات التجارية غير الضرورية بسبب تفشي فيروس "كوفيد-19"، منح الفريق الأصفر إجازة حرة للاعبيه حتى الاثنين المقبل على الأقل.

وأعطى المدرب السويسري لوسيان فافر وجهازه الفني التعليمات للاعبين للحفاظ على جاهزيتهم البدنية.

من جهته، أشار بايرن عبر صفحته الرسمية الى ان مدربه هانزي فليك والمدير الرياضي البوسني حسن صالحميدزيتش "قررا عدم اجراء تمارين جماعية الثلاثاء".

وعلى غرار دورتموند، تلقى اللاعبون تعليمات لتنفيذ برامج تدريبية في منازلهم.

ويتصدر بايرن، حامل اللقب في المواسم السبعة الماضية، ترتيب الدوري مع 55 نقطة، بفارق أربع عن دورتموند وخمس عن لايبزيغ المتصدر لفترة طويلة قبل تراجع نتائجه.

وفي برلين، أعلن هرتا صباح الثلاثاء اكتشاف حالة ايجابية لدى لاعبي فريقه الأول دون كشف اسمه.

قال أولي شلايشر طبيب الفريق "عانى اللاعب من عوارض اعتيادية وفصلناه فورا عن المجموعة. جاءت نتائج اختباراته إيجابية بعد ذلك".

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تابع "جميع لاعبي الفريق يجب ان يعزلوا أنفسهم في الأسبوعين المقبلين، ما يعني استبعاد أي تدريب فردي او جماعي".

كما وضع موظفو النادي الذين كانوا على احتكاك باللاعب، في حجر صحي.

ومن أندية البوندسليغا أيضا التي لجأت الى ايقاف تمارينها كولن الواقع في غرب البلاد، حيث بؤرة تفشي الفيروس في ألمانيا، وقد أعلن ابتعاد لاعبيه عن التمارين حتى 27 آذار/مارس.

وكان فريق بادربورن وضع جزئيا في حجر صحي السبت، بعد اكتشاف اصابة لاعب منتخب تحت 20 عاما في صفوفه لوكا كيليان.

وكان مدير رابطة الدوري الألماني كريستيان سيفرت أعلن الاثنين أن أندية الدرجتين الأولى والثانية وافقت على اقتراح الرابطة تأجيل مبارياتهما حتى الثاني من نيسان/أبريل المقبل على الأقل.

ورأى أولي هونيس، الرئيس السابق لنادي بايرن ميونيخ، الأحد ان المشاكل التي تواجهها كرة القدم في الوقت الحالي هي "الأقل خطورة" بالنظر إلى الرهانات الصحية المرتبطة بتفشي فيروس كورونا المستجد.

ونقلت مجلة كيكر عن هونيس (68 عاما) قوله "الجميع بحاجة لأن يدرك أننا فقط في بداية هذه المشكلة"، مضيفا "مع فيروس كورونا لدينا مشكلة تؤثر علينا جميعا وستؤدي إلى تغيير العالم".

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