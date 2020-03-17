شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب الأهلى يؤجل رحلة ألمانيا للاطمئنان على الركبة بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اضطر كريم نيدفيد لاعب الأهلى لتأجيل سفره إلى ألمانيا للاطمئنان على الجراحة التى أجراها مؤخراً، بسبب تداعيات فيروس "كورونا"، فقد سبق وحدد اللاعب الأول من أبريل المقبل موعداً للسفر إلى ألمانيا لمتابعة الجراحة الثالثة التى أجراها مؤخراً فى الركبة، لكنه اضطر لتأجيل السفر بسبب أزمة "كورونا"، حيث سيسُافر اللاعب أواخر أبريل المقبل أو فى مايو حسبما يُحدد مع الطبيب المُعالج له.

وكان عبد الرحمن عادل محامى كريم نيدفيد قد أكد أنه سيطلب من مركز التأهيل الألماني وفايلر الطبيب الذى أجرى للاعب الجراحة، تعويضا قيمته 500 ألف دولار، موضحاً: "اللاعب تعرض لأضرار كبيرة للغاية وبالتأكيد سنتقدم بقضية ضد المركز والطبيب المعالج".

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وأشار عبد الرحمن عادل إلى أنه قام بالتنسيق مع مسئولى الأهلى بشأن القضية الذى سيرفعها على مركز التأهيل الألمانى، قائلا "قمت بالحديث مع مسئولى الأهلى لما تعرض له اللاعب من ضرر وهم على علم كامل بالقضية والجهاز الفنى للنادى الأهلى بقيادة خالد محمود برىء تماما من تأخر عودة اللاعب".

حالة من الغموض تسيطر على ملف إصابة كريم نيدفيد نجم النادي الأهلي والذي يعد واحدًا من أفضل لاعبي جيله ويمثل غيابه خسارة بالغة لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، وأصبحت عودة كريم نيدفيد للتدريبات والمباريات قبل نهاية الموسم صعبة بعد تأكد غياب اللاعب مُجددًا لفترة تتراوح من شهرين الى 3 أشهر.

ومن المقرر أن يتوجه كريم نيدفيد الى ألمانيا من جديد لتحديد مصيره من الخضوع لجراحة جديدة أو الاكتفاء بتنفيذ برنامج تأهيلي جديد عقب الراحة التامة التي منحها الطبيب الألماني لمدة شهر.