شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يتجاوب مع الحملة العالمية لمواجهة وباء كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجاوب النادى الإسماعيلى مع الحملة العالمية لمحاربة فيروس كورونا، حيث نشرت الصفحة الرسمية للدراويش عبر تويتر النصائح الصادرة من الصحة العالمية للتغلب على الفيروس القاتل، حيث توصى منظمة الصحة العالمية بعزل جميع الحالات التى ثبتت إصابتها بالفيروس، حتى الحالات الطفيفة منها، فى المرافق الصحية وذلك لمنع انتقال المرض وتقديم الرعاية المناسبة للمرضى. كما توصي بوضع كبار السن وذوي الأمراض المزمنة كأولوية، وقد قامت بعض الدول بتوسيع نطاق قدراتها عبر تحويل الملاعب والأندية الرياضية إلى أماكن تقدم بها الرعاية للمصابين بالحالات الطفيفة في حين تتم رعاية الحالات الحرجة في المستشفيات.

وقرر الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى بقيادة الفرنسى ديديه جوميز منح لاعبيه راحة من التدريبات حتى الاثنين المقبل فى ظل توقف النشاط المحلى طبقا لقرارات اتحاد الكرة لمدة أسبوعين.

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وعادت أمس بعثة النادى الإسماعيلى قادمة من المغرب بعد تأجيل مباراتها مع الرجاء المغربى بإياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" لأجل غيرمسمى خوفاً من تفشى فيروس كورونا، وطالب الجهاز الفني للدراويش بقيادة الفرنسي ديديه جوميز لاعبيه بإغلاق صفحة البطولة العربية والتركيز في المواجهات المحلية المقبلة .

ويمرالدراويش بمرحلة من تراجع النتائج المحلية على صعيد بطولة الدوري حيث يحتل المركز التاسع برصيد 22 نقطة بعد أن لعب 18 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في 4 وخسر8 مواجهات وسجل لاعبيه 16 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً ، كما ودع الاسماعيلى بطولة كأس مصر بالخسارة بهدف نظيف أمام بيراميدز فى مباراة دورالستة عشرة. وقرر الاتحاد المغربى لكرة القدم إيقاف جميع مباريات كرة القدم خلال الفترة المقبلة بسبب فيروس كورونا المستجد، حيث أعلنت وزارة الصحة المغربية أنه تم تسجيل ثامن حالة إصابة مؤكدة بالفيروس فى البلاد، وذكر البيان الرسمى الذى نشره الاتحاد المغربى على موقعه الرسمى "تعلن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم توقيف جميع مباريات كرة القدم بكل فئاتها بداية من صدور هذا البلاغ حتى إشعار آخر".

وتأهل الرجاء المغربى لنصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، للمرة الأولى منذ 15 عاما، رغم خسارته فى لقاء العودة بهدف وحيد، مستفيدا من فوزه ذهابا فى المغرب، بثنائية نظيفة، ويواجه الرجاء المغربى، فريق الزمالك، فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، خلال شهر مايو المقبل، إذ ستقام مباراة الذهاب فى المغرب أحد أيام 1 أو 2، بينما تلعب مباراة الإياب فى القاهرة، أحد أيام 8 أو 9 من نفس الشهر. وكانت مباراة الرجاء والاسماعيلى التى تم تأجيلها حاسمة فى تأهل أحد الفريقين إلى نهائى كأس محمد السادس للأندية الأبطال، علما أن مباراة الذهاب، انتهت بفوز الدراويش، بهدف لصفر، وسيكون الرجاء مطالبا بتذويب فارق الهدف للحفاظ على حظوظه فى التأهل.