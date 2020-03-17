شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يبحث موقف الأفارقة قبل إغلاق المطارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبحث مسئولو الاتحاد السكندرى مع نظرائهم باتحاد الكرة، اليوم، الموقف النهائى بشأن عودة الدورى لبحث الموقف النهائى للاعبيه الأفارقة، خاصة أنه سيتم تعليق رحلات الطيران ذهابا وإيابا بداية من بعد غد الخميس.

ويعقد عبد الجليل إمام مدير الكرة بالاتحاد السكندرى جلسة مع مسئولى اتحاد الكرة لمعرفة الموقف النهائى وتحديد موعد نهائى لعودة الدورى حتى يستطيع منح اللاعبين الأفارقة الباسبورات الخاصة بهم للحاق والسفر خلال الـ24 ساعة المقبلة لبلادهم قبل تعليق رحلات الطيران.

ويضم الاتحاد السكندرى خمسة لاعبين أجانب وهم الليبى أنيس سالتو والسورى عمر الميدانى والإيفوارى رزاق سيسيه والأوغندى إيمانويل اكوى والمالى ويلسون اكاكبو.

ويسعى الجهاز الفنى للاتحاد السكندرى معرفة الموقف النهائى لشكل الدورى من أجل اتخاذ قرار نهائى بشأن العودة للتدريبات بعدما منح طلعب يوسف المدير الفني للفريق اللاعبين 3 أيام إجازة إضافية تنتهى السبت المقبل فى ظل حالة الغموض التى تكتنف المسابقة.

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وكان محمد مصيلحى، رئيس النادى، قد أصدر عدة بيانات من شأنها الحفاظ على صحة الأعضاء، ومنها إغلاق المبنى الاجتماعى فى فرع النادى بالشاطبى وكذلك فرع سموحة وإغلاق الجيم والغرف منعا لانتشار الأمراض والحفاظ على سلامة الأعضاء.

وأصدر اتحاد الكرة بيانا رسميا بتعليق النشاط الكروى لمدة 15 يوما فى مصر، بناء على تعليمات السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير الشباب والرياضة وجاء نص البيان كالتالى :

بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة، وبعد الاطلاع على توصيات اللجنة الطبية بالاتحاد المصرى لكرة القدم، قرر الاتحاد المصرى لكرة القدم تعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يوما اعتبارا من يوم الاثنين المقبل الموافق 16 مارس، ويسرى القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية.

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إنه سيتم تعليق الأنشطة الرياضية لمدة أسبوعين جنبا لجنب مع قرار تعليق الدراسة لمدة أسبوعين وذلك كنوع من الإجراء الوقائى والاحترازى ولمنع عملية الاختلاط وقال مدبولى، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، إن الطلاب فى المدارس والجامعات يمثلون 25% من الشعب المصرى، لفت رئيس مجلس النواب، إلى أنه تم توجيه وزارة الداخلية بغلق أى مراكز يتم فى دروس أو أنشطة دراسية .