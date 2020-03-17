شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. تعرف على رسالة حسنى عبد ربه للمصريين لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحول فيروس كورونا إلى وباء في الأيام الماضية ضرب العالم أجمع، وتسبب بشلل فى حياة الكثيرين، وخصوصاً في مجال الرياضة وكرة القدم التي توقفت منافستها حرصاً على السلامة العامة ”الخليج 365” لجأ لمشاهير الساحرة المستديرة في المحروسة الذين يعدون جزء لا يتجزأ من نسيج هذا المجتمع لحثهم علي تقديم طرق التوعية للمصريين لمواجهة هذا الوباء .

البداية مع حسني عبد ربه قائد النادي الإسماعيلي ومنتخب مصر الأسبق الذي طالب المصريين بضرورة عدم الاستهانة بهذا الوباء لتخطي هذه المحنة الصعبة.

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وقال القيصر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "لازم يكون عندنا وعي .. لازم ننفذ طرق الوقاية من كورونا .. محدش يستهون بالفيروس " ويضيف القيصر :" لازم نبقي مع بعض ونتحدي المرض فهذا ابتلاء من ربنا ..وهنقدر نتغلب علي الأزمة بالوعي".

وأسفر هذا الوباء، عن تأجيل معظم الدوريات الأوروبية والعربية الكبرى بشكل اضطراري بعد ظهور إصابة بعض لاعبي الأندية بكورونا. يذكر أن منظمة الصحة العالمية توصي بعزل جميع الحالات التي ثبتت إصابتها بالفيروس، حتى الحالات الطفيفة منها، في المرافق الصحية وذلك لمنع انتقال المرض وتقديم الرعاية المناسبة للمرضى.

كما توصي بوضع كبار السن وذوي الأمراض المزمنة كأولوية، وقد قامت بعض الدول بتوسيع نطاق قدراتها عبر تحويل الملاعب والأندية الرياضية إلى أماكن تقدم بها الرعاية للمصابين بالحالات الطفيفة في حين تتم رعاية الحالات الحرجة في المستشفيات.