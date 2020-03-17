شكرا لقرائتكم خبر عن حميد أحداد يعلن التنازل عن جزء من راتبه لإنقاذ المتضررين من كورونا بالمغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المغربى حميد أحداد مهاجم الزمالك المعار للرجاء المغربى تنازله عن جزء من راتبه للعائلات التى تأثرت بقرار إغلاق المحلات خوفا من تفشى فيروس كورونا، وكتب أحداد عبر حسابه الرسمى على فيس بوك "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد إغلاق عدد كبير من المحلات سوف يتوقف الدخل عند العديد من العائلات فلذالك سأخصص جزءا من راتبى للعائلات لا يمكن أن توفر قوت يومها إلا بالخروج بحثا عن العمل".

أرجو من المشاهير مساعدة العائلات فى ظرفية صعبة والله لا يضيع أجر من أحسن عملا وفى وقت سابق، وطالب المغربى حميد أحداد مهاجم الزمالك المعار للرجاء المغربى، الشعب المغربى بمساعدة سلطات بلاده على التخلص من وباء كورونا، وكتب أحداد عبر حسابه الرسمى على إنستجرام "السلام عليكم اخواتي المغاربة .. عرفتمونى كلاعب كرة قدم لكني احدثكم الان كأنسان ومواطن ابن واب ..الوضع من خطير الي اخطر هل تخاف علي والديك ؟ كن واعي لا تخرج إلا للضرورة القصوي ..لا مقاهي ولا مطاعم ولا مراكز للترفيه ..لا حدائق ..ارتح في منزلك مع عائلتك ..١٥ يوم كافية لإفراغ المجتمع من الحالات المصابة المجهولة وإنقاذ البلاد قبل فوات الأوان".

وقرر الاتحاد المغربى لكرة القدم إيقاف جميع مباريات كرة القدم خلال الفترة المقبلة بسبب فيروس كورونا المستجد، حيث أعلنت وزارة الصحة المغربية أنه تم تسجيل ثامن حالة إصابة مؤكدة بالفيروس فى البلاد، وذكر البيان الرسمى الذى نشره الاتحاد المغربى على موقعه الرسمى "تعلن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم توقيف جميع مباريات كرة القدم بكل فئاتها بداية من صدور هذا البلاغ حتى إشعار آخر".

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وتأهل الرجاء المغربى لنصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، للمرة الأولى منذ 15 عاما، رغم خسارته فى لقاء العودة بهدف وحيد، مستفيدا من فوزه ذهابا فى المغرب، بثنائية نظيفة، ويواجه الرجاء المغربى، فريق الزمالك، فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، خلال شهر مايو المقبل، إذ ستقام مباراة الذهاب فى المغرب أحد أيام 1 أو 2، بينما تلعب مباراة الإياب فى القاهرة، أحد أيام 8 أو 9 من نفس الشهر. وكانت مباراة الرجاء والاسماعيلى التى تم تأجيلها حاسمة فى تأهل أحد الفريقين إلى نهائى كأس محمد السادس للأندية الأبطال، علما أن مباراة الذهاب، انتهت بفوز الدراويش، بهدف لصفر، وسيكون الرجاء مطالبا بتذويب فارق الهدف للحفاظ على حظوظه فى التأهل.