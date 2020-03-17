شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر رضوان: تربطنى بـ أحمد بلال صداقة قوية وتصريحاتى ضده فسرت خطأ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد ياسر رضوان ظهير أيمن الأهلى والمنتخب الوطنى الأسبق أنه يرتبط بعلاقة صداقة قوية مع أحمد بلال مهاجم الأهلى الأسبق، ويكن له كل تقدير واحترام.

وأضاف رضوان أن تصريحاته الأخيرة بقناة تايم سبورت ضد أحمد بلال فسرت بشكل خاطئ، وأنه كان لا يقصد مثل هذه التصريحات التى أخذها البعض عليه.

وكشف ظهير هانزروستوك الألمانى السابق أنه عندما يتحدث لوسائل الإعلام فإنه لا يقصد الإساءة لأحد وأنه يتحدث بعفوية وتلقائية، إلا أن هناك بعض الأشخاص التى تأخذ تلك التصريحات وتقوم بتفسيرها بالمعنى الذى يرضيها، وهو ما يحزنه كثيرا خاصة أنه يرفض كثيرا الظهور عبر وسائل الإعلام المختلفة.

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فى الوقت نفسه أشار رضوان أن لوائح اتحاد الكرة تنص على اعتبار الموسم كأنه لم يقم حال إلغائه فى الوقت الحالى، ويترتب على ذلك أيضاً إلغاء الصعود والهبوط، لكن من المنطقى إعلان الأهلى بطلاً إذا تم إلغاء الدورى، خاصة أن الفريق الأحمر هو الأقرب لحسم البطولة فى ظل الفارق الكبير بينه وبين أقرب منافسيه.

وأضاف رضوان الطبيعى أيضاً اعتبار المقاولون صاحب المركز الثانى، بعد الأداء الذى قدمه منذ بداية الموسم والمجهود الذى بذله لاعبو الفريق.

ويحتل النادى الأهلى صدارة جدول ترتيب الدورى العام برصيد 49 نقطة، فيما يحتل المقاولون العرب المركز الثانى برصيد 33 نقطة ويأتى بيراميدز فى المركز الثالث برصيد 32 نقطة، ثم الزمالك فى المركز الرابع برصيد 31 نقطة.