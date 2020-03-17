شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى والزمالك يطالبان اتحاد الكرة بالتحقيق مع كهربا وشيكابالا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناقش لجنة التظلمات باتحاد الكرة برئاسة المستشار عادل الشوربجى استدعاء كل من محمود كهربا وإمام عاشور وشيكابالا لاعبى الأهلى الزمالك، وأحمد زاهر إدارى الفريق الأبيض لسماع أقوالهم قبل البت فى التظلمات التى تقدم بها القطبين على عقوبات لجنة الانضباط لمباراة السوبر التى أقيمت بالإمارات.

وفوجئت لجنة التظلمات باتحاد الكرة بطلب ناديى الأهلى والزمالك التحقيق مع لاعبيهم خلال التظلمات التى تم تقديمها إلى اللجنة قبل البت فى العقوبات وتخفيفها من عدمه، وهو ما تناقشه اللجنة.

وتعقد لجنة التظلمات اجتماعا خلال الأيام المقبلة من أجل مناقشة التظلمات، على أن تصدر اللجنة قراراتها خلال 10 أيام.

وقررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصرى إيقاف كل من: محمود عبد المنعم (كهربا) لاعب الأهلى وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر إدارى الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم، وإيقاف محمود عبد الرازق (شيكابالا) لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه، وإيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه، وإيقاف كل من ياسر إبراهيم وأجاى لاعبى الأهلى مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما، كما قررت اللجنة، تغريم كل من الأهلى والزمالك 100 ألف جنيه، وقررت أيضاً، منع مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك من المشاركة فى أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.